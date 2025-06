Madre e figlia trovate morte a villa Pamphili | l' uomo arrestato si chiama Charles Francis Kaufmann e non Rexal Ford

Una terribile scoperta scuote Roma: madre e figlia trovate senza vita a Villa Pamphili. L'arrestato, Charles Francis Kaufmann, non Rexal Ford, è stato fermato in Grecia dopo le indagini della Procura di Roma. La tragica vicenda evidenzia l'intensità delle verifiche in corso, mentre la comunità si interroga su questa drammatica perdita. Restate con noi per gli aggiornamenti su questa tragica vicenda che ha sconvolto tutti.

Si chiama Francis Kaufmann e non Rexal Ford l’uomo fermato in Grecia per l'omicidio della bimba di sei mesi trovata morta a villa Pamphili a Roma, a pochi metri dal corpo della madre. Il fatto è emerso dopo gli accertamenti nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma che sulla vicenda sta. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Madre e figlia trovate morte a villa Pamphili: l'uomo arrestato si chiama Charles Francis Kaufmann e non Rexal Ford

