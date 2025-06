Madre e figlia morte a Villa Pamphili L’Italia si muove per estradare Ford

Un dramma sfiora il cuore di Villa Pamphili: madre e figlia trovate morte, mentre l'Italia si mobilita per estradare Rexal Ford, coinvolto in un'intricata vicenda giudiziaria. Le autorità italiane si preparano a formalizzare la richiesta di estradizione alla Grecia, nel tentativo di fare luce su un caso che scuote l’opinione pubblica. La vicenda si anima con indagini ancora in corso, alimentando speranze e interrogativi sulla verità dietro questa tragica storia.

Le autorità italiane formalizzeranno presto la richiesta di estradizione alla Grecia per avviare l’iter del trasferimento di Rexal Ford (nella foto un frame del video dell’arresto, diffuso ieri), che al momento è recluso in un istituto penitenziario ellenico. Gli inquirenti stanno ancora raccogliendo in queste ore tutti gli elementi che possano contribuire a dare piena sostanza alle gravi accuse a carico del 45enne californiano arrestato in Grecia per l’ omicidio della bimba di pochi mesi trovata morta una settimana fa a Villa Pamphili e per la soppressione del cadavere della madre della piccola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Madre e figlia morte a Villa Pamphili. L’Italia si muove per estradare Ford

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - ford - madre

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

In un video diffuso dalla polizia le immagini del fermo di Rexal Ford, il cittadino americano di 46 anni accusato di aver ucciso la bambina trovata morta a Villa Pamphili, a Roma, il 7 giugno, e occultato il corpo della madre. L'uomo era scappato sull'isola greca Vai su Facebook

Rexal Ford, il 46enne americano fermato ieri in Grecia per l'omicidio della bimba di pochi mesi trovata morta sabato scorso a Villa Pamphili e soppressione del cadavere della madre della piccola, è stato fotografato con la bambina in braccio il 5 giugno due Vai su X

Villa Pamphili, Rexal Ford con la bimba in braccio il 5 giugno e il suo arresto in Grecia; Madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili, il video dell'arresto in Grecia di Rexal Ford; Madre e figlia morte a Villa Pamphili. L’Italia si muove per estradare Ford.

Madre e figlia morte a Villa Pamphili. L’Italia si muove per estradare Ford - Le autorità italiane formalizzeranno presto la richiesta di estradizione alla Grecia per avviare l’iter del trasferimento di Rexal Ford ... Scrive quotidiano.net