Madre e bimba di pochi mesi precipitano dal balcone a Messina sono gravi

Una vicenda drammatica scuote Messina: madre e bimba di pochi mesi sono precipitate dal balcone in circostanze ancora da chiarire, e ora lottano tra la vita e la morte. Le loro condizioni sono critiche e l’intervento delle forze dell’ordine è immediato. Un episodio che ha lasciato la comunità sgomenta, in attesa di chiarimenti e sperando in un esito positivo. La città si stringe attorno alle famiglie coinvolte.

AGI - Una donna è precipitata da un balcone a Messina insieme con la figlia di pochi mesi. Madre e figlia sono state trasportate in codice rosso al Policlinico. Entrambe sono cadute, per cause ancora da chiarire, dal primo piano di una palazzina a S.Lucia sopra Contesse. Le condizioni della piccola sono molto gravi. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia scientifica delle volanti e la squadra mobile. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Madre e bimba di pochi mesi precipitano dal balcone a Messina, sono gravi

