Una madre si rivolge al TAR Toscana, denunciando l’assenza di un piano di recupero per il suo figlio sospeso in Latino, nonostante la normativa preveda interventi specifici. La sua richiesta mira a tutelare il diritto allo studio e a garantire un percorso equo per il giovane studente, evidenziando come le procedure scolastiche debbano rispettare i diritti degli studenti senza penalizzazioni ingiustificate. È fondamentale che le istituzioni scolastiche rispettino le regole per assicurare un percorso formativo giusto e trasparente.

Una madre presenta un esposto al Tar Toscana dopo che al figlio, studente del Liceo “Vittoria Colonna” di Arezzo, è stato sospeso il giudizio in Latino senza alcun percorso di recupero previsto dalla normativa. L’esposto, inviato anche al Ministero dell’Istruzione e agli Uffici Scolastici. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Madre di uno studente si rivolge al Tar dopo giudizio sospeso: "Nessun piano di recupero, mio figlio penalizzato"

