Made in Italy il segreto della qualità L' evento del Giornale a Verona | Diretta

Scopri il segreto del Made in Italy alla mattina event del Giornale a Verona, un appuntamento imperdibile dedicato alla qualità e all’innovazione che rendono il nostro Paese un’icona di eccellenza mondiale. Un’occasione unica per ascoltare i protagonisti dell’imprenditoria e del mondo economico, condividere idee e visioni, e approfondire cosa rende il nostro Made in Italy così speciale. Non mancare, perché il futuro dell’Italia si costruisce insieme.

Una mattinata di dibattiti e di interviste con i protagonisti dell'imprenditoria e del mondo economico che contribuiscono a rendere il nostro Paese un'eccellenza apprezzata nel mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Made in Italy, il segreto della qualità. L'evento del Giornale a Verona | Diretta

