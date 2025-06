Macron sussurra all’orecchio di Meloni lei alza gli occhi al cielo | Che cosa le ha detto? La scena al G7 quando entra Trump – Il video

Nel cuore del G7 in Canada, un siparietto intrigante cattura l’attenzione: Macron sussurra all’orecchio di Meloni, che alza gli occhi al cielo, mentre Trump entra nella scena. Corrispondenti e osservatori si chiedono cosa possa aver detto Macron alla nostra premier, tra sguardi e parole sussurrate. La scena, virale e ricca di suspence, lascia aperte molte ipotesi, alimentando il dibattito su alleanze e strategie internazionali. Ma cosa si nasconde dietro quei silenzi e quegli sguardi?

«Che cosa avrà detto Macron a Meloni?» si chiedono corrispondenti e osservatori davanti alle immagini virali dello scambio furtivo al G7 in Canada. La premier italiana già prima di sedere alla tavola rotonda per il vertice di Kananaskis, aveva avuto un breve scambio di battute con il presidente Usa Donald Trump. Poi si era fermata a chiacchierare con il francese Emmanuel Macron. Tra i due gli scambi di battute sono andate avanti poco prima che Trump prendesse posto al tavolo del vertice. Le parole di Macron all’orecchio di Meloni. Dalle immagini diffuse anche dalle Tv americane come Fox News si vede Macron parlare fitto con Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

