Macron la Groenlandia e il cambiamento climatico

Emmanuel Macron viene immediatamente smentito da Florian Philippot, presidente del partito dei Patrioti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Macron, la Groenlandia e il “cambiamento climatico”

Macron in Groenlandia per “l’unità europea” con Copenaghen - In un gesto simbolico di alleanza e visione strategica, Macron si reca in Groenlandia per rafforzare l’unità europea con Copenaghen.

Macron ribadisce il sostegno alla Groenlandia in vista del G7; Macron è arrivato in Groenlandia: sfida a Trump prima del G7; Macron visiterà la Groenlandia in segno di solidarietà con la Danimarca.

Macron ribadisce il sostegno alla Groenlandia durante la visita in vista del vertice del G7 - Nel corso di una conferenza stampa congiunta a Nuuk, i leader di Francia, Danimarca e Groenlandia hanno sottolineato la loro unità e invitato a una cooperazione più profonda View on euronews ... Come scrive msn.com