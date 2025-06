Macron in Groenlandia dopo le minacce di Trump | si imbarca su una fregata danese

In un gesto simbolico di solidarietà e determinazione, Macron si imbarca sulla fregata danese Niels Juel dopo le tensioni con Trump in Groenlandia. Con i leader di Danimarca e Groenlandia, il presidente francese affronta le sfide della regione artica, tra questioni climatiche e sovranità. Un incontro che mette in luce l'importanza strategica di questa terra ghiacciata e il ruolo delle potenze nel plasmare il suo futuro. La visita testimonia come la Greenlandia stia diventando un crocevia di interessi globali.

Il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro danese Mette Frederiksen e il primo ministro della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen sono saliti a bordo della fregata danese F363 Niels Juel a Nuuk, in Groenlandia, domenica per una visita incentrata sulla sicurezza artica, le questioni climatiche e la sovranità territoriale. I leader hanno potuto constatare di persona il crescente impatto dei cambiamenti climatici su un ghiacciaio del Monte Nunatarsuaq, a circa 30 chilometri da Nuuk. Macron è atterrato domenica in Groenlandia, l’isola artica strategica ambita dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, portando un “messaggio di solidarietà e amicizia” da parte della Francia e dell’Unione Europea. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Macron in Groenlandia dopo le minacce di Trump: si imbarca su una fregata danese

