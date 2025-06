Maceratese | strategie di mercato per la Serie D con focus su under e rinnovi

Maceratese si prepara ad affrontare la Serie D con una strategia ben definita, concentrandosi prima sui rinnovi e poi sugli under di qualità. Nicolò De Cesare, direttore sportivo, evidenzia come questa sequenza permetterà di intervenire con giocatori esperti e aumentare la fisicità della squadra, un elemento chiave per competere nel nuovo contesto. Finora sono stati gettati i primi pilastri di un progetto ambizioso, pronto a mettere le basi per una stagione di successi.

"Prima facciamo i rinnovi, poi inseriremo gli under di qualità e in quel momento sapremo dove intervenire con i giocatori più esperti". Nicolò De Cesare, direttore sportivo della Maceratese, traccia la rotta di mercato per la serie D a cui la squadra si presenta da matricola. "L'obiettivo - specifica – è aumentare il livello di fisicità della squadra sapendo che questa caratteristica fa la differenza nella nuova categoria". Finora sono stati confermati Pablo Lucero e Nicolò Marras, sono in dirittura d'arrivo i rinnovi con Leonardo Mastrippolito, Edoardo Ruani e Nicola Vanzan, mentre si sono separate le strade con il difensore Matteo Nicolosi".

