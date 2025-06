Ma davvero si può stare dalla parte dell' Iran?

Ma davvero si può rimanere distanti da ciò che accade in Medio Oriente? La verità è che le tensioni in quella regione ci coinvolgono direttamente: dal terrorismo che non conosce confini alle risorse energetiche di cui dipendiamo, fino alle crisi migratorie che arrivano sulle nostre coste. Ignorare questi legami significa perdere di vista l’importanza di una politica globale e responsabile. È tempo di riflettere e agire, perché il nostro futuro è intrecciato a quello di quelle terre.

