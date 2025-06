Ma come ti permetti? Affari Tuoi De Martino nella bufera | il gesto che fa infuriare i telespettatori VIDEO

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 15 giugno su Rai 1, tra momenti divertenti e emozionanti, un gesto di Stefano De Martino ha scatenato un polverone sui social. La sua reazione, considerata troppo impulsiva, ha fatto discutere telespettatori e fan, aprendo un acceso dibattito sulla linea tra comicità e rispetto. Ma cosa è successo davvero? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha catturato l’attenzione di tutti.

News Tv. La puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 15 giugno su Rai 1 ha regalato momenti di leggerezza, emozione, ma anche polemiche. Il conduttore Stefano De Martino, protagonista di una nuova gag sul palco, ha attirato l’attenzione – e le critiche – del pubblico social. A scatenare la reazione è stato un gesto inaspettato rivolto a un concorrente. Nel frattempo, il gioco ha visto protagoniste due sorelle lucane e un nuovo pacchista dalla Liguria. Ecco cos’è successo. Leggi anche: Alessandra Celentano, frecciatina al vetriolo a Veronica Peparini: “Non esiste” Nuovi volti sul palco: Fulvio dalla Liguria e Marina dalla Basilicata. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Ma come ti permetti?”. “Affari Tuoi”, De Martino nella bufera: il gesto che fa infuriare i telespettatori (VIDEO)

In questa notizia si parla di: affari - tuoi - martino - permetti

Striscia la Notizia, la confessione di Flavio Insinna su Affari Tuoi - Striscia la Notizia torna a indagare su Affari Tuoi, il popolare game show di Rai1. Flavio Insinna, ex conduttore del programma, si confida svelando retroscena inediti.

Affari Tuoi, Stefano De Martino fa infuriare i telespettatori: Come cazz*** ti permetti?; Affari Tuoi, Stefano De Martino deve fare i conti con Sinner: la scelta Rai; Affari Tuoi, Raptus di De Martino: prende le forbici e taglia i baffi al pacchista.

Affari Tuoi, Stefano De Martino vola su Rai 1: “E’ ormai prontissimo per Sanremo” - Ieri 13 giugno è andata in onda un’altra puntata di Affari Tuoi, condotta come sempre da Stefano De Martino sui teleschermi di Rai 1. Da msn.com

Affari Tuoi, Fabio della Valle D’Aosta scatena il pubblico: “Dobbiamo chiudere il programma!” - E’ appena andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino a partire dalle ore 20:30 sui teleschermi di ... Scrive msn.com