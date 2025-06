intensificato, alimentando tensioni e divisioni profonde. In un paese dove l'uso strategico della violenza si intreccia con il potere, capire le radici di questa spirale diventa fondamentale per immaginare un domani diverso. Solo analizzando attentamente il passato si può sperare di costruire un futuro più giusto e pacifico.

Gli Stati Uniti sono un posto strano dove vivere. Ma forse lo sono sempre stati, d’altronde l’America mica è nata con Donald Trump, che non ha certo inventato il populismo e la violenza politica. Non bisogna mai commettere l’errore di confondere la causa con l’effetto, di attribuire a Trump responsabilità che non ha. Di sicuro però questa amministrazione non ha fatto niente per migliorare il clima politico negli Stati Uniti, anzi lo ha esacerbato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net