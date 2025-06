Luoghi del Cuore L’Antico Borgo tra i più votati

Il censimento “Luoghi del Cuore Fai 2025” rivela un risultato entusiasmante per Gorgonzola: l’Antico Borgo si distingue con ben 5.656 voti, conquistando l’87° posto nazionale e il primo tra le aree urbane. Questo successo è il frutto di passione e dedizione di gruppi come i Buoni Antenati e gli Alfieri dell’Antico, che hanno mobilitato la comunità in una maratona di votazioni. Un esempio di come l’amore per il proprio territorio possa fare la differenza.

Censimento “Luoghi del Cuore Fai“ 2025, classifica pubblicata, e Gorgonzola “sbanca“: per l’area urbana chiamata “Antico Borgo di Gorgonzola“ 5.656 voti finali, 87° posto assoluto nella classifica nazionale e primo posto nella categoria Aree Urbane. Un’ottima messe, frutto del lavoro di un gruppo promotore della candidatura, battezzatosi Buoni Antenati, che ha raccolto voti per mesi, e di un gruppo di cittadini battezzato Alfieri dell’Antico Borgo. "È un risultato davvero eccellente - così Mariuccia Morandi, componente del gruppo promotore - che all’inizio di questa avventura non era nemmeno immaginabile". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luoghi del Cuore. L’Antico Borgo tra i più votati

In questa notizia si parla di: antico - borgo - luoghi - cuore

Cascina Gatti, l’antico borgo rurale mangiato dai palazzi: il cemento avanza, in arrivo altri 6 edifici - Scopri la storia di Cascina Gatti, l'antico borgo rurale di Sesto San Giovanni minacciato dalla crescente urbanizzazione e dall'avanzare del cemento con l'arrivo di nuovi edifici.

Direttamente dal cuore del Borgo Antico, una ricetta che sa di tradizione, semplicità e amore per la buona cucina: penne con pomodorini ciliegini e pesto Un piatto storico, tramandato di generazione in generazione. Perfetto da rifare a casa per portare un Vai su Facebook

Luoghi del Cuore. L’Antico Borgo tra i più votati; I luoghi del cuore: la fontana antica di Gallipoli seconda in Italia; I cinque luoghi più amati della Calabria nel censimento FAI “I Luoghi del Cuore”.

Fai e Luoghi del Cuore. Gara con l’antico Borgo - bensì di una intera porzione del suo centro storico, l’Antico Borgo di Gorgonzola: "Uno scrigno di bellezza, un concentrato ... Riporta msn.com