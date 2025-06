L’università di Firenze rivela nuovi dettagli sulla formazione della Via Lattea

L’Università di Firenze svela sorprendenti dettagli sulla formazione della Via Lattea, sfatando la convinzione che la galassia si fosse formata in un singolo evento di collisione. Nuove analisi indicano che, circa dieci miliardi di anni fa, l’inglobamento della galassia Gaia-Enceladus avvenne attraverso molteplici passaggi successivi, rivelando una storia più complessa e affascinante. Questi risultati aprono nuove prospettive sulla nostra comprensione dell’evoluzione cosmica e delle origini dell’universo.

FIRENZE – Un’antica collisione galattica ha svelato nuove e sorprendenti complessità. Circa dieci miliardi di anni fa, la Via Lattea non si limitò a inglobare la più piccola galassia Gaia-Enceladus in un singolo evento, come finora si pensava. Secondo un nuovo studio condotto dall’Università di Firenze e pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, questa fusione avvenne invece attraverso più passaggi successivi. Lo studio, dal titolo Evidence of Gaia Enceladus experiencing at least two passages around the Milky Way, getta nuova luce sulla storia dinamica della nostra galassia (DOI: 10.38472041-8213addc66). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it