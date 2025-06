L’Università di Firenze per Montale | incontro a Roma per i 100 anni di Ossi di seppia

L’Università di Firenze, in collaborazione con il Senato della Repubblica e il Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, si prepara a un evento straordinario: un incontro a Roma per celebrare i 100 anni di “Ossi di seppia” di Eugenio Montale. Un’occasione unica per riscoprire la profondità di uno dei maggiori poeti italiani. Vi aspettiamo il 17 giugno al Palazzo Giustiniani, per immergerci nel mondo montaliano e celebrare la sua inestimabile eredità letteraria.

Firenze, 16 giugno 2025 - L’Università di Firenze, insieme al Senato della Repubblica e al Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, celebra la figura di Eugenio Montale a cento anni dalla pubblicazione della sua prima opera: Ossi di seppia. Martedì 17 giugno, nella sede della Presidenza del Senato della Repubblica (Palazzo Giustiniani, via della Dogana Vecchia 29, Roma – ore 15) verrà ospitato l’incontro “Eugenio Montale e i cento anni di Ossi di seppia”. L’appuntamento nasce da una stretta collaborazione tra il Dipartimento di Lettere e Filosofia di Unifi e il Gabinetto Vieusseux, istituzione che Montale ha diretto dal 1929 al 1938. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Università di Firenze per Montale: incontro a Roma per i 100 anni di Ossi di seppia

Dopo l'inaugurazione, all'Archivio Contemporaneo, della mostra dedicata a Alessandro Bonsanti e a Eugenio Montale alla presenza della Vice Presidente del Senato Anna Rossomando, martedì prossimo, 17 Giugno 2025 , dalle 15,00 alle 17,00 presso la Sa

