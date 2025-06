L’Unisannio sceglie il nuovo rettore elezioni in corso | Maria Moreno unica candidata

L’Università degli Studi del Sannio si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, con l’elezione del futuro rettore. Dopo anni di successi e sfide, la comunità accademica si appresta a votare per definire il volto dell’ateneo nel prossimo futuro. Con Maria Moreno come unica candidata, il processo si svolge in un clima di attesa e innovazione. La decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore, segnando un importante passo avanti per l’Istituzione.

L' Università degli Studi del Sannio si prepara a voltare pagina con l'elezione del nuovo Rettore, che succederà a Gerardo Canfora, in carica dal 2019. Le operazioni di voto sono iniziate questa mattina presso la Sala Atti Accademici (ex Sala Rossa) della sede di Piazza Guerrazzi, a Benevento, e proseguiranno fino alle 18. Domani, martedì 17 giugno, si tornerà alle urne dalle 9 alle 14, e subito dopo inizierà lo spoglio, con la proclamazione ufficiale della nuova guida dell'Ateneo sannita. Unica candidata alla carica è la professoressa Maria Moreno, ordinaria di Fisiologia e attuale direttrice del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, ruolo che ricopre dal 2015.

