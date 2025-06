L' Unibasket Lanciano di scena a Chiusi per le finali nazionali

L'Unibasket Lanciano si prepara a scrivere una nuova pagina di storia, affrontando le prestigiose finali nazionali a Chiusi. Lunedì 16 giugno, i giovani talenti dell'Under 17 Eccellenza sfideranno la Virtus Bologna in un match che promette emozioni e adrenalina. Questa sfida rappresenta il culmine di un percorso di dedizione e passione, e il team è pronto a dare il massimo per portare a casa un risultato memorabile. La partita è solo l'inizio di un’avventura che farà sognare tutta la città .

Lunedì 16 giugno a Chiusi in Toscana, l'Under 17 Eccellenza dell'Unibasket Lanciano scenderĂ in campo contro la Virtus Bologna per il primo match delle finali nazionali. La selezione nata dalla sinergia stretta con il Pescara Basket ed il Chieti Basker, dopo il match con le V Nere se la vedrĂ .

