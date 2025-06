Lungolago maxi sequestro di cappellini e sanzioni per accattonaggio

Un'azione decisa per tutelare il decoro e la sicurezza del nostro lungolago: domenica 15 giugno, la polizia locale ha sequestrato circa un centinaio di cappelli venduti abusivamente in piazza Cavour e lungo il lago, sanzionando i venditori senza autorizzazione. Un intervento fondamentale per combattere l’illegalità e garantire un ambiente più civico e rispettoso per tutti i cittadini.

Domenica 15 giugno le attività di controllo si sono concentrate sul lungolago e in piazza Cavour, dove la polizia locale ha sequestrato circa un centinaio di cappelli venduti abusivamente. I due venditori, cittadini di origine senegalese ed egiziana, sono risultati privi di autorizzazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Lungolago, maxi sequestro di cappellini e sanzioni per accattonaggio

In questa notizia si parla di: lungolago - maxi - sequestro - cappellini

Lungolago, maxi sequestro di cappellini e sanzioni per accattonaggio.

Maxi sequestro di marijuana e hascisc, arrestato studente - Maxi sequestro di marijuana e hascisc da parte della polizia che ha arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio uno studente italiano di 28 anni. Come scrive ansa.it

Maxi sequestro droga a Livorno: tre arresti al porto - Maxi sequestro droga a Livorno, quaranta chili di cocaina suddivisi i 36 panetti in un container in porto proveniente da Sud America. Riporta msn.com