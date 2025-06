Luminaria di Pisa il dietro le quinte | 100mila lumini da accendere le squadre al lavoro

Pisa si prepara a brillare come non mai: alle 15, con precisione, ha preso il via l’operazione dei centomila lumini che trasformeranno la città in un incanto di luci e magia per la Luminara di San Ranieri. Un esercito di giovani e professionisti lavora senza sosta sui Lungarni, pronti a regalare uno spettacolo indimenticabile. E proprio qui, tra sudore e passione, si cela il cuore di questa straordinaria festa.

Pisa, 16 giugno 2025 – E' cominciata puntuale alle 15 l'operazione di accensione dei centomila lumini che questa sera illumineranno i palazzi, le spallette e le finestre della città in occasione della Luminara di San Ranieri, la festa più attesa dell'anno dai pisani. Sui Lungarni è tutto un fervore di preparativi: 190 addetti, in gran parte giovanissimi, suddivisi in 40 squadre coordinate da 30 dipendenti del Comune di Pisa, sono all'opera per trasformare la città in un grande scrigno di luce. Il lavoro è stato preceduto da un breve momento di saluto da parte del sindaco Michele Conti, che ha voluto incontrare e ringraziare di persona tutti coloro che stanno rendendo possibile la suggestiva manifestazione.

La Luminara non è solo uno spettacolo di luci: è un ponte tra fede, storia e identità di una città, per la comunità pisana

