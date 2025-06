L’umano oltre sé stesso

L’umano si spinge oltre sé stesso, sfidando i confini tra tecnologia e spiritualità. Se il transumanesimo evoca nanogenetica e il postumanesimo richiama il cyborg di Donna Haraway, integrare la teologia in questo scenario non è immediato. Per chiarire questa complessa relazione, abbiamo intervistato il ricercatore Cosimo Quaranta, autore di "Teologia nella postumanità", un’opera che apre nuovi orizzonti di riflessione. Dopo...

Se il transumanesimo fa pensare alla nanogenetica e il postumanesimo al cyborg di Donna Haraway, agganciare al binomio come terzo termine la parola teologia non è così immediato. Per fare un po' di chiarezza abbiamo chiesto al ricercatore e docente di teologia Cosimo Quaranta di dialogare con noi sulla sua ultima pubblicazione, Teologia nella postumanità, edita da Queriniana, editrice italiana di autori tra cui Ratzinger, Kasper, Moltmann. Dopo un saggio sull'ascensione, lei torna a pubblicare, ma questa volta sul transumanesimo. Vuol dire che l'umanità è giunta a un traguardo definitivo? «Al contrario.

