L’ultimo mistero di Rexal Ford il killer di Villa Pamphili | Non è un clochard aveva una casa a Malta

L'ultimo mistero di Villa Pamphili, il parco di Roma dove sono stati trovati i cadavere di una mamma e figlia, riguarda Rexal Ford, ovvero il presunto killer delle due arrestato nei giorni scorsi in Grecia. L'uomo, che affermava di essere un regista, non sarebbe un clochard secondo quanto rivelato a La Repubblica da Oskar Christian, cantante e chitarrista di musica messicana, che ha affermato di aver vissuto con la coppia a Malta. "Ma la famiglia è stata avvisata? Non posso credere che Rexal possa aver fatto una cosa del genere. Lui è un uomo di pace, un viaggiatore come me. Deve essergli successo qualcosa, forse si erano messi in giri strani.