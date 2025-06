L’ultima stagione di the last of us racconta la storia di abby | ellie e dina ci saranno davvero?

La terza stagione di The Last of Us si preannuncia come un capitolo rivoluzionario, puntando forte sulla figura di Abby e trasformando radicalmente la narrazione della saga. Questa scelta ha acceso dibattiti tra fan e critici, lasciando in sospeso molte domande: Ellie e Dina saranno ancora protagoniste o il loro ruolo si ridurrà ? Scopriamo insieme le ragioni di questa svolta audace e cosa ci riserva il futuro di questo appassionante universo.

La terza stagione di The Last of Us si prospetta come un cambiamento significativo rispetto alle precedenti, concentrandosi principalmente sulla vicenda di Abby. Questa scelta narrativa ha generato molte discussioni tra gli appassionati e i critici, poiché il focus si sposta dall'interpretazione di Ellie e Dina a quella di uno dei personaggi più controversi della saga. In questo approfondimento, verranno analizzati i motivi di questa svolta, le aspettative per la prossima stagione e le implicazioni sullo sviluppo della trama. perché la stagione 3 di the last of us si concentra su abby. la narrazione dalla prospettiva di abby.

