Luis Henrique si presenta così! Canta e balla alla cena dell' Inter

Luis Henrique conquista il pubblico dell’Inter con la sua energia contagiosa, cantando e ballando alla cena dei nerazzurri. Originario del Brasile, si presenta come un vero brasiliano: spontaneo, vivace e carico di entusiasmo. La sua partecipazione alla serata anticipa l’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey, in programma nella notte tra il 17 e il 18 giugno. Un segno che questa stella brasiliana sta già lasciando il suo segno nel cuore dei tifosi nerazzurri.

Luis Henrique si presenta così, da vero brasiliamo. Canta e balla alla cena dei nerazzurri in vista dell' esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey in programma nella notte italiana tra il 17 e il 18 giugno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Luis Henrique si presenta così! Canta e balla alla cena dell'Inter

In questa notizia si parla di: luis - henrique - presenta - così

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Luis Henrique su Instagram: "Oggi inizia un nuovo capitolo della mia vita, ed è impossibile non essere felici e motivati da questa opportunità. Voglio ringraziare l'Inter per aver avuto fiducia nel mio lavoro e avermi aperto le porte di un club così grande, dove Vai su Facebook

Ok ora parliamo di cose serie: chi ha visto più di 5 partite intere di Luis Henrique per descrivere il tipo di giocatore? Io fino ad un mese fa non sapevo nemmeno chi fosse e ora 25mln per lui cosi di botto Vai su X

Luis Henrique si presenta così! Canta e balla alla cena dell'Inter; Inter, vinciamo il Mondiale per Club: Luis Henrique ufficiale, si presenta così; Inter, Luis Henrique all’allenamento con Chivu. Infortunio Zielinski in nazionale. FOTO.