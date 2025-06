L' Ugl-Utl sul nuovo regolamento degli incentivi tecnici del Comune | Modifiche decise all' ultimo senza confronto con le Rsu

Il nuovo regolamento sugli incentivi tecnici del Comune, annunciato all’ultimo minuto senza un confronto con le RSU, solleva serie preoccupazioni sulla trasparenza e la partecipazione. Un documento essenziale per valorizzare le funzioni tecniche deve nascere da un dialogo costruttivo, coinvolgendo tutte le parti interessate, per garantire equità e coesione. È fondamentale chiarire subito come si intendano affrontare queste modifiche, affinché siano condivise e accettate da tutti gli attori coinvolti.

«Il regolamento comunale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche rappresenta un documento amministrativo strategico che deve nascere da un confronto reale, sereno e franco tra Rsu e amministrazione comunale, e non può essere frutto di modifiche d'ufficio, partorite all'ultimo.

