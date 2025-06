L’Ue punta a un dazio fisso del 10 per cento con gli Usa

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti ed Europa potrebbero presto trovare una nuova stabilità, grazie a un possibile accordo sulla tariffa fissa del 10%. Dopo mesi di scontri e minacce reciproche, la Commissione europea sarebbe pronta a rinunciare alle escalation, puntando a un'intesa che potrebbe segnare una svolta nelle relazioni transatlantiche. Una mossa che, se confermata, potrebbe riaccendere il dialogo tra le due sponde dell’Atlantico e influenzare gli scambi globali.

I rapporti commerciali tra Stati Uniti ed Europa potrebbero vivere una svolta. Dopo mesi di tensione, tra le minacce di dazi lanciate da Donald Trump e quelli diventati poi effettivi su alcuni prodotti europei e viceversa, la Commissione Ue potrebbe decidere di accettare una extra tariffa fissa del 10 per cento. Lo ha spiegato il quotidiano economico tedesco Handelsblatt, che ha spiegato come l’Unione europea e gli Usa stiano cercando di raggiungere un accordo in tal senso. Il dazio fisso, purché si raggiungano criteri chiari e condivisi, dovrebbe essere posto su settori strategici. Tra questi l’automotive, la farmaceutica e l’elettronica. 🔗 Leggi su Lettera43.it