Luciano Darderi tiene testa a Tsitsipas ma cede al tie-break del terzo e saluta Halle

Luciano Darderi sfiora il colpaccio contro Stefanos Tsitsipas nell’ATP 500 di Halle, dimostrando grinta e talento su un campo difficile. A soli 23 anni, l’italiano ha combattuto con determinazione, cedendo solo al tie-break del terzo set dopo due ore di battaglia emozionante. Un risultato che conferma il suo promettente percorso nel circuito, lasciando intravedere grandi possibilità per il futuro. La sua performance è solo l’inizio di una stagione da seguire con attenzione.

Luciano Darderi sfiora il colpaccio contro Stefanos Tsitsipas ma si ferma al primo turno nell' ATP 500 di Halle 2025. Il 23enne azzurro ha disputato una buonissima partita sull'erba tedesca (come una settimana fa a 's-Hertogenbosch con Jarry), perdendo solamente al tie-break del terzo set dopo due ore di battaglia con il punteggio finale di 6-4 3-6 7-6. L'ellenico attende agli ottavi di finale uno tra l'americano Alex Michelsen e l'argentino Francisco Cerundolo. Avvio di partita molto equilibrato nei primi quattro game, senza palle break concesse, poi Tsitsipas trova un buon turno di risposta e alla prima occasione utile strappa il servizio a Darderi portandosi in vantaggio 3-2.

