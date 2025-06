Lucca Juve l’attaccante ha l’accordo con il Napoli di Conte! Cosa manca per il trasferimento in azzurro Gli ultimi aggiornamenti

Lorenzo Lucca si avvicina sempre di più a un trasferimento al Napoli, con un accordo di massima già raggiunto con il club azzurro. Tuttavia, il passo finale è ancora da compiere: bisogna definire l’intesa con l’Udinese, proprietaria del cartellino. Solo allora il trasferimento diventerà ufficiale, portando una nuova sfida per il giovane attaccante e una grande opportunità per il Napoli. Gli ultimi aggiornamenti mostrano come tutto sia ormai pronto per il grande salto.

Lucca Juve, accordo di massima con il Napoli. Il club azzurro cerca l’intesa definitiva con l’Udinese. Tutti gli aggiornamenti sul centravanti. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo X, Lorenzo Lucca avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Napoli. Pronto per il centravanti un contratto fino al 2030 a 2 milioni di euro netti l’anno. Manca ora l’intesa con l’Udinese, che chiede 30 milioni di euro. Il Pisa, inoltre, gode del 10% sulla rivendita del calciatore. Il calciomercato Juve è così sempre più sullo sfondo per Lorenzo Lucca. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucca Juve, l’attaccante ha l’accordo con il Napoli di Conte! Cosa manca per il trasferimento in azzurro. Gli ultimi aggiornamenti

