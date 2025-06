Lucca il Napoli può chiudere | 30 milioni per la controfigura di Lukaku Gazzetta

Il Napoli si prepara a rivoluzionare il proprio reparto offensivo con un colpo da 30 milioni: Lorenzo Lucca, il giovane centravanti di 24 anni, potrebbe diventare la controfigura ideale di Lukaku. Con l’apprezzamento di Antonio Conte e una stagione da 12 gol in Serie A, Lucca rappresenta l’investimento perfetto per rafforzare la squadra e affrontare con successo la prossima sfida. La coppia di attaccanti si prospetta esplosiva.

Lucca, il Napoli può chiudere per 30 milioni (Gazzetta) Lorenzo Lucca, anni 24, professione centravanti, è vicinissimo al Napoli. Antonio Conte lo vuole come centravanti ombra, l’alter-ego di Romelu Lukaku. Napoli e Udinese sono vicini, lo ribadisce la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. Quest’anno ha segnato 12 gol in Serie A. Scrive la Gazzetta: Lucca ha tutto ciò che serve per essere il giusto alter-ego di Romelu Lukaku nel cuore dell’attacco: centimetri in abbondanza – 201 -, abilitĂ nel legare il gioco, la giusta predisposizione ad attaccare la profonditĂ alle spalle della difesa e anche quel sapersi sacrificare in fase di non possesso che è un must per gli attaccanti allenati da Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lucca, il Napoli può chiudere: 30 milioni per la controfigura di Lukaku (Gazzetta)

