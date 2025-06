Luca De Meo nuovo ceo di Kering la nuova sfida e il salto sullo stipendio | quanto guadagna dall’addio a Renault

Luca de Meo, il brillante manager italiano che ha rivoluzionato Renault, si prepara a una nuova sfida nel mondo del lusso con il suo approdo a Kering come nuovo CEO. Un salto inatteso, ma strategico, che segna il suo passaggio da auto a moda e accessori di alta gamma. Con un contratto di elevato livello e stipendi stellari, questa mossa promette di riscrivere le regole del successo. E tutto ciò apre un capitolo intrigante sulla sua nuova remunerazione e ruolo di leadership in un settore così competitivo.

Una nuova sfida fuori dal settore automobilistico Luca De Meo l’ha trovata in meno di 24 ore. Dopo l’addio a Renault, il manager 58enne prenderà il timone di Kering, colosso francese del lusso, a partire dal prossimo settembre. Il numero uno della proprietaria di Gucci e Bottega Veneta, François-Henri Pinault, si farà da parte rimanendo solo presidente del consiglio d’amministrazione. E facendo così spazio, a partire dal 15 settembre, proprio a Luca De Meo. Nuova avventura, nuovi stimoli, nuova aria ma c’è anche chi spiega questo passaggio con una semplice operazione matematica. Dall’automotive al lusso, nelle tasche del manager milanese entrerà uno stipendio almeno doppio. 🔗 Leggi su Open.online

