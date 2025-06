Luca de Meo lascia Renault per Kering | una svolta epocale nei destini di due colossi francesi

Luca de Meo lascia Renault per immergersi nel mondo del lusso con Kering, segnando una svolta epocale per due colossi francesi. Dopo cinque anni di successi alla guida del Gruppo Renault, il manager italiano si prepara a intraprendere un nuovo capitolo professionale, portando con sé l’esperienza e la visione che hanno contraddistinto la sua carriera. Una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri nel panorama industriale internazionale.

Dopo cinque anni alla guida del Gruppo Renault, Luca de Meo ha annunciato ufficialmente le sue dimissioni dalla carica di amministratore delegato. La decisione, comunicata tramite un comunicato ufficiale del Gruppo, segna una svolta significativa nella carriera del manager italiano, che lascerĂ il settore automobilistico per intraprendere nuove sfide nel mondo del lusso. Luca de Meo “Il Consiglio di Amministrazione, riunito sotto la presidenza di Jean-Dominique Senard, ha ringraziato Luca de Meo per la ripresa e la trasformazione del Gruppo Renault”, si legge nella nota. Le dimissioni avranno effetto dal 15 luglio 2025, data entro la quale De Meo continuerĂ a ricoprire il suo ruolo attuale per garantire una transizione ordinata. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it