Luca De Meo lascia Renault il titolo crolla in Borsa a Parigi

L’improvvisa uscita di Luca De Meo da Renault ha scosso i mercati parigini, provocando un tonfo del titolo automobilistico e un’impennata per Kering nel settore del lusso. Questo effetto cambio ai vertici sottolinea quanto le decisioni di leadership possano influenzare le quotazioni azionarie. Mentre il futuro di Renault si fa incerto, cresce l’attesa di scoprire quale sarà il nuovo corso: un cambiamento che potrebbe ridefinire gli equilibri del settore.

Il titolo Kering alla Borsa di Parigi vola a +12,93%, mentre il titolo Renault cala pesantemente (-7,86%). È l’effetto cambio ai vertici: le quotazioni della società automobilistica crollano infatti all’indomani della notizia delle dimissioni di Luca De Meo dalla carica di Ceo. Parallelamente, i titoli della società del lusso aumentano di prezzo in seguito alle indiscrezioni di stampa secondo cui il top manager italiano andrebbe a timonare proprio Kering, che controlla brand come Gucci. Le dimissioni di Luca De Meo. Le dimissioni di Luca De Meo dalla carica di amministratore delegato di Renault erano state anticipate ieri sera, domenica, dal quotidiano francese Le Figaro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Luca De Meo lascia Renault, il titolo crolla in Borsa a Parigi

