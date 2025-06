Luca De Meo lascia Renault e sceglie il lusso di Kering | Il futuro dell’Europa non è più l’auto

Luca de Meo lascia Renault e si catapulta nel mondo del lusso con Kering, il gigante di Gucci. La reazione del mercato è immediata: le azioni Renault crollano, mentre Kering vola. Un segnale chiaro: il futuro dell’Europa non è più solo sull’asfalto delle auto, ma sulle passerelle della moda. Dietro questa scelta si nasconde un messaggio politico-economico potente: l'innovazione e il prestigio ora si indossano, non si guidano.

Luca de Meo saluta Renault sceglie Kering il gigante del lusso di casa Gucci. La Borsa di Parigi emette subito la sua sentenza: le azioni della storica casa automobilistica francese sono crollate fino al 7%, mentre Kering brindava con un +9,4%. In borsa, come nella vita, non ci sono dubbi: il futuro non è su quattro ruote. È nelle passerelle di moda. Ma dietro la notizia finanziaria si cela un messaggio politico-economico fortissimo: se anche De Meo molla tutto vuol dire davvero che l'automotive europeo è una nave che imbarca acqua. L'uscita suona come un campanello d'allarme, e insieme un atto d'accusa nei confronti di una transizione energetica gestita in modo schizofrenico da Bruxelles Chi è De Meo? Arrivato nel 2020, ha preso una Renault mezza rottamata dalla pandemia e l'ha riportata in pista: ha tagliato i costi, rialzato i volumi, riscritto l'alleanza con Nissan, trasformato un carrozzone in una boutique industriale.