Luca De Meo lascia la guida di Renault Le Figaro | Andrà in Kering

Luca de Meo, volto noto nel mondo dell’automotive, lascia la guida di Renault dopo cinque anni per intraprendere una nuova avventura nel settore del lusso. La sua prossima sfida? Diventare il direttore generale di Kering, il colosso francese del lusso che comprende marchi come Gucci e Yves Saint Laurent. Un cambio di rotta che promette di portarlo a esplorare nuovi orizzonti professionali e personali, segnando un capitolo tutto da scoprire.

Luca De Meo non sarà più l’amministratore delegato di Renault, ruolo che ricopriva dal 2020. Dopo cinque anni, il manager italiano ha infatti comunicato all’azienda le proprie dimissioni, che avranno effetto dal 15 luglio, per «affrontare nuove sfide al di fuori del settore automobilistico». Secondo il quotidiano francese Le Figaro, dovrebbe diventare infatti direttore generale del gruppo del lusso Kering, rientrando nell’ambito della riorganizzazione voluta dall’azionista di maggioranza François Henri-Picault. Ancora nessun commento però dal gigante della moda, così come non è chiaro a chi andrà la carica di De Meo in Renault. 🔗 Leggi su Lettera43.it