Luca Carboni torna sul palco l’11 novembre 2025 a Milano

Luca Carboni torna a farci sognare con un appuntamento imperdibile: l’11 novembre 2025 al Unipol Forum di Milano, il suo concerto “RIO ARI O LIVE”. Dopo aver celebrato quarant’anni tra musica e arte a Bologna, il cantautore bolognese ripropone un evento unico, un viaggio emozionale tra note, immagini e parole. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile, fatta di musica autentica e momenti speciali che resteranno nel cuore.

Milano, 16 giu. (askanews) – A un anno dal grande successo di “RIO ARI O” la mostra in cui Luca Carboni a Bologna, nella sua città, ha raccontato quarant’anni tra musica e arte, il cantautore bolognese dopo sei anni dall’ultimo live nel 2019, torna sul palco l’11 novembre 2025 a Milano all’Unipol Forum per un evento speciale, un concerto unico, “RIO ARI O LIVE”: un grande racconto tra musica, immagini e parole, una grande festa. Live. I biglietti per il concerto sono disponibili a partire dalle ore 18.00 di lunedì 16 giugno, su Ticketone e nei punti vendita abituali. “RIO ARI O” è il primo suono, la prima cosa in assoluto che la gente ha sentito di me, dalla mia voce, prima ancora delle parole di “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, la canzone che apre il mio primo disco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

