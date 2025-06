Luca Carboni torna live | Unipol Forum Milano concerto evento tra musica e quarant’anni di carriera

Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile con Luca Carboni, il maestro della musica italiana che torna sul palcoscenico per celebrare 40 anni di carriera! L’11 novembre 2025 all’Unipol Forum di Milano, il cantautore vi trascinerà in un viaggio tra musica, emozioni e ricordi in un concerto evento imperdibile. Non perdete l’occasione di essere parte di questa serata speciale: i biglietti sono già disponibili!

