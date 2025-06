Luca Carboni dopo la malattia è pronto a tornare live | duetta con Cesare Cremonini a San Siro e annuncia a novembre un concerto-evento al Forum – IL VIDEO

Dopo aver affrontato con coraggio la malattia, Luca Carboni si prepara a tornare protagonista dei palchi italiani. Il suo ritorno in scena, sullo storico palco di San Siro in duetto con Cesare Cremonini, ha emozionato i fan e rinnovato la sua energia. E non finisce qui: in vista di novembre, annuncia un grande concerto al Forum, promettendo una serata indimenticabile. La musica di Luca è pronta a riprendere il volo, e il suo entusiasmo contagioso riempirà di magia ogni nota.

Ieri era, domenica 15 giugno, allo Stadio San Siro Luca Carboni è tornato sul palco assieme a Cesare Cremonini. I due hanno intonato il brano “San Luca” e alla fine si sono sciolti in un abbraccio affettuoso e fraterno. Il cantautore ha dovuto curare il cancro ai polmoni che lo ha colpito nel 2022. Ma i suoi progetti non si sono fermati. Un anno fa è stata inaugurata “Rio Ari O” la mostra in cui l’artista a Bologna, nella sua cittĂ , ha raccontato quarant’anni tra musica e arte. Poi un altro annuncio. Il cantautore bolognese, dopo sei anni dall’ultimo live nel 2019, torna sul palco l’ 11 novembre a Milano all’Unipol Forum per un evento speciale “ Rio Ari O LIVE ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Luca Carboni dopo la malattia è pronto a tornare live: duetta con Cesare Cremonini a San Siro e annuncia a novembre un concerto-evento al Forum – IL VIDEO

Luca Carboni: «Bologna, che felicità la Coppa Italia! Anche se non ci credevo…Tifavo Savoldi, ho sempre seguito tutto. Che passione la città , questo siamo noi» - Luca Carboni, famoso cantautore bolognese e appassionato tifoso del Bologna, celebra con entusiasmo la storica conquista della Coppa Italia.

