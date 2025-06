Lotto tre ambi e una quaterna da quasi 24mila euro | il ' colpo' centrato a Napoli

Un weekend da sogno per i giocatori del Lotto a Napoli e provincia: tre ambi e una quaterna da quasi 24 mila euro sono stati centrati in strada Vicinale Cannolla A, portando nelle tasche dei fortunati oltre ventitremila euro. Ma le sorprese non finiscono qui, con un altro grande colpo da 22.500 euro a Giugliano in Campania. La fortuna bacia ancora una volta questa terra ricca di speranze e emozioni, lasciandoci immaginare cosa potrebbe riservare il prossimo appuntamento.

Il Lotto premia Napoli e provincia nell'ultimo fine settimana. Sabato 14 giugno a Napoli sono stati, infatti, realizzati tre ambi e una quaterna da 23.750 euro in strada Vicinale Cannolla A Giugliano in Campania invece - come riporta Agipronews - √® stato centrato un 'colpo' da 22.500 euro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ¬© Napolitoday.it - Lotto, tre ambi e una quaterna da quasi 24mila euro: il 'colpo' centrato a Napoli

