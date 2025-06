Lotto Terno secco a Giugliano vinti oltre 20mila euro

La fortuna ha sorriso ai fortunati di Giugliano e dintorni durante l'ultima estrazione del Lotto di sabato 14 giugno, con vincite che superano i 60mila euro in tutta la Campania. Tra queste, spicca il terno secco a Giugliano, che ha portato oltre 20mila euro a un fortunato giocatore. Un risultato che accende la speranza di tanti appassionati: la fortuna potrebbe bussare anche alla vostra porta?

Fortuna protagonista in Campania nell'ultima estrazione del Lotto di sabato 14 giugno, con vincite complessive che superano i 60mila euro, distribuite tra Napoli, Giugliano in Campania e Maddaloni. A riportarlo è Agipronews. Il colpo più consistente è stato messo a segno a Napoli, in Strada Vicinale

