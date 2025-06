Lotta greco romana Il Cab 1948 vince il Trofeo città di Bologna 2025

Un risultato che dimostra come passione e determinazione possano conquistare grandi traguardi, anche inaspettati. La vittoria del Club Atletico Bologna al Trofeo Città di Bologna 2025, con tutti gli esordienti, rappresenta un segnale forte per il futuro della lotta greco romana nella città . Un successo maturato grazie al talento emergente e all’impegno di giovani promettenti, pronti a scrivere nuovi capitoli di gloria. L'importante...

TROFEO CITTA' DI BOLOGNA VITTORIA A SORPRESA PER IL CLUB ATLETICO BOLOGNA Inaspettata quanto entusiamante la conquista del 2° trofeo città di Bologna per la lotta bolognese che ha schierato i suoi 10 lottatori tutti esordienti nella specialità greco romana.

Finale Coppa Italia: Conceiçao e il Bologna in lotta per l'Europa - Nella finale di Coppa Italia, Sergio Conceiçao e il Bologna si sfidano non solo per un trofeo, ma per un sogno europeo.

Al Trofeo Città di Bologna di lotta greco-romana, il CSRC Portuali Ravenna conquista 4 medaglie, una d’oro, due d’argento ed una di bronzo, sabato scorso al torneo interregionale con la partecipazione di una settantina di atleti partecipanti, provenienti da 7 r Vai su Facebook

