Lotta dura all’abbandono di rifiuti Già undici sanzioni in sei mesi

Il Comune di Verano Brianza intensifica la lotta contro l'abbandono di rifiuti, con ben undici sanzioni emesse in soli sei mesi. Il sindaco Samuele Consonni invita i cittadini a collaborare segnalando ogni irregolarità , perché solo uniti possiamo dire “no” ai reati ambientali e proteggere il nostro territorio, assicurando un ambiente più pulito e sicuro per tutti. Insieme, possiamo fare la differenza.

Appello del sindaco Samuele Consonni a tutti i cittadini: "Segnalate ogni irregolaritĂ : il Comune di Verano Brianza dice “no“ ai reati ambientali ". "Dal 1° gennaio abbiamo identificato e denunciato sette responsabili per gravi reati ambientali. Inoltre, è stato effettuato il sequestro di un’area e di due autocarri impiegati nelle attivitĂ illecite. Abbiamo anche emesso un’ordinanza di ripristino dei luoghi, per garantire il ritorno alla loro condizione originaria. A completare il quadro, sono state elevate 11 sanzioni amministrative per violazioni legate all’abbandono illecito di rifiuti e altri reati ambientali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it