Lotta alla mala movida Arriva l’ordinanza

Con l’arrivo dell’estate, la lotta alla mala movida si intensifica con la nuova ordinanza "anti-vetro" firmata dal sindaco Stefano Bellaria. Un provvedimento che mira a garantire maggiore sicurezza e tranquillità nei mesi estivi, contrastando comportamenti disturbi e rischi legati all’abuso di alcool. Entrata in vigore fino al 30 settembre con possibilità di proroga, questa misura rappresenta un passo deciso verso un ambiente più sicuro e vivibile per tutti.

Garantire più sicurezza nei mesi estivi, contrastare comportamenti che possono essere motivo di disturbo e la mala movida: l’amministrazione comunale sta prendendo provvedimenti tra cui l’ ordinanza "anti-vetro" firmata dal sindaco Stefano Bellaria. Annunciata mesi fa ora è arrivata la firma, il provvedimento sarà in vigore fino al 30 settembre con possibilità di proroga. L’ordinanza prevede: "divieto di consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, dalle 20 alle 6 di tutti i giorni della settimana, fuori dai pubblici esercizi, dalle attività commerciali in sede fissa, dalle attività artigianali per asporto, dai distributori automatici e street food, nei parchi, nelle piazze e su tutte le vie del territorio comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lotta alla mala movida. Arriva l’ordinanza

In questa notizia si parla di: ordinanza - movida - mala - lotta

Movida violenta a Milazzo, stretta su vendita di alcolici e stop alla musica entro l'1.30: c'è l'ordinanza del sindaco - A Milazzo, arriva un’ordinanza del sindaco Pippo Midili per limitare la movida, in risposta alle recenti risse tra giovani.

CERVIA: Musica più bassa a Milano Marittima, primo ok dal Tar; Alcol ai minori e musica troppo alta: 46 multe per i locali in due mesi; ‘L’amico frank’ vince il concorso Socially Correct per contrastare la Mala Movida a Roma.

Mala movida, ordinanza anti alcol. Giro di vite contro abusi e violenza - Contro gli eccessi della movida il sindaco Jacopo Ferri ha firmato un’ordinanza che a partire da oggi vieta ai titolari di esercizi di vicinato, delle medie strutture di vendita e delle attività artig ... Scrive msn.com