Lotta alla dipendenza da social | la proposta di legge bipartisan di Pd e FdI

Una nuova proposta di legge bipartisan tra PD e FDI si propone di contrastare la dipendenza da social media, coinvolgendo politica, istituzioni e società civile in un approccio educativo e preventivo. Mennuni sottolinea come anche altri Paesi, europei e non, stiano affrontando questa sfida, evidenziando il carattere globale del problema che interessa giovani di tutto il mondo. È tempo di agire per garantire un futuro digitale più sano e consapevole.

Politica, istituzioni e società civile per combattere la dipendenza dai social ed educare alle nuove tecnologie. Mennuni (Fdi): Anche altri Paesi, europei e non, si stanno muovendo nella stessa direzione, è un tema che purtroppo accumuna i ragazzi e le ragazze di buona parte del mondo». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Lotta alla dipendenza da social: la proposta di legge bipartisan di Pd e FdI

In questa notizia si parla di: dipendenza - social - lotta - proposta

La piattaforma social introduce una funzione innovativa per combattere la dipendenza da social media: la meditazione notturna obbligatoria per gli utenti minorenni, che interrompe la navigazione dopo le 22 - TikTok introduce una funzione innovativa per il benessere dei minorenni: una meditazione guidata notturna che interrompe automaticamente l’uso dei social dopo le 22.

No Tobacco MAY! Questa la proposta lanciata al convegno del 7 Maggio a Roma: dedicare l'intero mese di Maggio alla lotta contro il tabagismo, seguendo il modello anglosassone del ''Sober October''. Trentuno giorni di sensibilizzazione per contrastare un Vai su Facebook

Lotta alla dipendenza da social: la proposta di legge bipartisan di Pd e FdI; The social dilemma La proposta della Norvegia per proteggere i giovani dai rischi del mondo virtuale; Gioco d’azzardo patologico, un’emergenza sociale: proposte e soluzioni al convegno di FDI.

Dipendenza dai social, ecco la proposta di legge di Pd e FdI - La senatrice di FdI Lavinia Mennuni e la deputata del Pd Marianna Madia hanno depositato nelle rispettive Camere una proposta di ... Riporta lettera43.it

Smartphone, la lotta contro la dipendenza - Ad una maggiore frequenza d'uso corrisponde un maggior ricorso allo switch verso altri social e, probabilmente, lo sviluppo di dipendenza». Secondo ilmessaggero.it