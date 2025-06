Los Angeles FC al Mondiale per Club da ripescata Il sogno di Palencia | Questi soldi non si guadagnano neanche vincendo 8 campionati

Los Angeles FC si prepara a scrivere una pagina storica partecipando al Mondiale per Club, da ripescata. Per Sergi Palencia e i suoi compagni, questa non è solo una partita: è il sogno di conquistare un traguardo irripetibile. «Questi soldi non si guadagnano neanche vincendo otto campionati», afferma il terzino spagnolo, sottolineando quanto questa opportunità rappresenti un'occasione unica nel panorama calcistico internazionale. La sfida contro il Chelsea promette spettacolo e emozioni forti, un'avventura destinata a restare nella storia.

Los Angeles FC al Mondiale per Club da ripescata. Il sogno di Palencia: «Questi soldi non si guadagnano neanche vincendo 8 campionati» Sergi Palencia, terzino spagnolo del LAFC, si prepara ad affrontare una sfida storica: questa sera, la sua squadra debutterà contro il Chelsea nel primo turno del nuovo Mondiale per Club FIFA. Una partita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Los Angeles FC al Mondiale per Club da ripescata. Il sogno di Palencia: «Questi soldi non si guadagnano neanche vincendo 8 campionati»

In questa notizia si parla di: palencia - angeles - mondiale - club

Chelsea-Los Angeles FC: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale; Los Angeles FC-Club America: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Mondiale per Club Fifa 2025: come e dove vedere lo spareggio Los Angeles FC-Club America per l'ultimo posto disponibile.

Pronostici Mondiale per Club: gli ammoniti del 16 giugno - Le nostre scelte in merito alle partite che sono in programma lunedì ... ilveggente.it scrive

Mondiale per club, Chelsea-Los Angeles e Boca Juniors-Benfica: le partita di lunedì 16 giugno, orari e dove vederle in chiaro - Il Mondiale per Club è iniziato e naturalmente il nostro focus è sulle due italiane che rappresenteranno il nostro Paese, Inter e Juventus, ... Da msn.com