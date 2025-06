L’orso è tornato sulle Orobie | avvistato in Val di Scalve abbuffarsi di miele

Dopo più di un anno di assenza, l'orso bruno fa il suo ritorno sulle Orobie bergamasche, sorprendendo gli abitanti di Schilpario. Questa volta è stato avvistato nella suggestiva Val di Scalve, vicino alla conca dei Campelli, mentre si abbuffava di miele, secondo le segnalazioni di un apicoltore.

Schilpario. Dopo più di un anno di assenza l’orso bruno torna a fare la sua comparsa sulle Orobie bergamasche. Dopo che l’anno scorso fu avvistato un esemplare sul confine tra la Valsassina e la Val Taleggio, questa volta ha scelto la Val di Scalve. L’orso è stato avvistato nella conca dei Campelli, a Schilpario. L’accertamento della Polizia provinciale è scaturito dalla segnalazione di un apicoltore che ha trovato un’arnia completamente divelta: i telaini che contengono le covate e il melario erano “consumati” del miele e delle api, con i quali l’orso si è abbuffato nelle ore notturne. Indizi inequivocabili del passaggio del plantigrado, che è prioritariamente vegetariano ma non disdegna né il miele né la componente proteica che deriva dagli insetti: le api appunto, ma anche formicai, lombrichi, vermi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’orso è tornato sulle Orobie: avvistato in Val di Scalve “abbuffarsi” di miele

