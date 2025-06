L' oro è in lieve calo a 3.441,7 dollari l' oncia

L’oro, simbolo di stabilità e rifugio sicuro, registra un lieve calo all’apertura di giornata. Il contratto con consegna ad agosto si attesta a 3.441,70 dollari l’oncia, in diminuzione dello 0,32%, mentre il prezzo spot scende a 3.420,15 dollari (-0,36%). In un mercato sempre più sensibile alle variazioni globali, questa flessione potrebbe rivelarsi un’opportunità o un segnale da monitorare attentamente, lasciando spazio a nuove strategie di investimento.

L'oro è in lieve calo in avvio di giornata: il contratto con consegna ad agosto passa di mano a 3.441,70 dollari l'oncia, in ribasso dello 0,32%. Cala anche il contratto spot a 3.420,15 dollari l'oncia (-0,36%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'oro è in lieve calo a 3.441,7 dollari l'oncia

In questa notizia si parla di: dollari - oncia - lieve - calo

Oro alle stelle: +60% di acquisti online in Europa e prezzo record a 3.500 dollari l’oncia - L’oro ha raggiunto un traguardo storico, superando per la prima volta i 3.500 dollari l’oncia. Questo incremento segna un nuovo capitolo per il metallo prezioso, consolidando il suo status di rifugio sicuro in tempi incerti.

AZIONI IN CALO, BOND IN ALTALENA: IMPATTO DIVERSO SU OGNI MERCATO (Il Sole 24 Ore, Morya Longo, 14 giugno 2025) L’attacco notturno di Israele all’Iran ha scosso i mercati finanziari, ma con reazioni diverse. Le Borse hanno chiuso in calo, senza Vai su X

L'oro è in lieve calo a 3.441,7 dollari l'oncia; L'oro è in lieve calo a 3.441,7 dollari l'oncia; L'oro è in lieve calo a 3.441,7 dollari l'oncia.

L'oro è in lieve calo a 3.441,7 dollari l'oncia - L'oro è in lieve calo in avvio di giornata: il contratto con consegna ad agosto passa di mano a 3. Secondo ansa.it