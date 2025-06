Lorenzo Musetti perde i punti della finale al Queen’s 2025 Ma il piazzamento nel ranking resta al sicuro

Lorenzo Musetti, reduce da un’ottima stagione, si prepara a un grande ritorno dopo aver perso i punti della finale al Queen’s 2025 a causa di un problema alla coscia sinistra. Nonostante questo scivolone, il suo posizionamento nel ranking rimane stabile, dimostrando la solidità del suo percorso. La sua determinazione e il focus sul recupero lo spingeranno a tornare più forte di prima, pronto a conquistare nuovi traguardi sui campi internazionali.

Lorenzo Musetti non potrà difendere i punti della finale raggiunta l'anno scorso nel celebre torneo del Queen's. Il problema alla coscia sinistra, emerso nel corso della semifinale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha costretto il toscano a saltare l'evento a Londra, concentrando la propria attenzione sul pieno recupero in vista di Wimbledon. Tenuto conto delle scadenze e degli scarti in classifica, Musetti vedrà una diminuzione di 320 punti rispetto all'ultimo aggiornamento. In altre parole, il carrarino (n.7 del ranking) vedrà nel prossimo update della classifica mondiale questa detrazione, passando dai 4470 punti ai 4150.

