Lorenzo Dalla Porta | fiducia ritrovata dopo il podio al Mugello

Lorenzo Dalla Porta ha ritrovato fiducia e slancio dopo il podio al Mugello, un risultato che segna un punto di svolta nella sua stagione. "È solo l’inizio", ha dichiarato con entusiasmo davanti ai tifosi, riconoscendo l’impegno del team come chiave del successo. A pochi giorni dal suo 28° compleanno, il pilota di Montemurlo si prepara a scrivere nuove emozionanti pagine nel campionato, convinto che questa sia la strada giusta per raggiungere nuovi traguardi.

"E’ solo l’inizio. Grazie al team per il duro lavoro, alla fine siamo stati ripagati". Lorenzo Dalla Porta lo ha ribadito davanti ai propri tifosi anche nei giorni scorsi, a testimoniare una fiducia nei propri mezzi evidentemente ritrovata dopo il secondo posto in "gara 2" sul circuito del Mugello, nel secondo round del Campionato Italiano Velocità . Il pilota di Montemurlo, che domenica prossima compirà 28 anni, è diventato come previsto l’alfiere dell’ SGM Tecnica Racing Team, che proprio pochi giorni fa gli ha rinnovato fiducia e complimenti. "Dopo tanta fatica, lavoro silenzioso e momenti difficili, finalmente è arrivato quel podio che sembrava sfuggire sempre per un soffio – il commento della scuderia a proposito dell’ultima corsa - un risultato che vale più di una coppa: è la prova che non bisogna mollare mai, che ogni curva affrontata con determinazione prima o poi ripaga". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lorenzo Dalla Porta: fiducia ritrovata dopo il podio al Mugello

