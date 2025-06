Lookman-Napoli l’Atalanta spara 60 milioni | anche un’altra mossa rallenta tutto

Ademola Lookman potrebbe presto diventare il nuovo volto del Napoli, ma le trattative sono tutt’altro che semplici. Con l’Atalanta che chiede ben 60 milioni di euro e altri ostacoli sul cammino, il mercato si fa infuocato. Il club azzurro, però, non si ferma: con innesti strategici come De Bruyne, mira a costruire una squadra capace di dominare la scena. La strada verso il rinforzo perfetto è ancora in salita, ma la passione non si arrende.

Ademola Lookman è uno dei nomi più caldi in casa Napoli per quanto riguarda il mercato, ma non è solo la richiesta dell'Atalanta a rallentare l'affare. Il Napoli si candida a essere una delle squadre regine in sede di calciomercato. Non è affatto un mistero che il club azzurro vuole regalare ad Antonio Conte un organico rinforzato, così come dimostrato dal recente annuncio dell'ingaggio di Kevin De Bruyne, a parametro zero dal Manchester City. Intanto, in difesa si è registrato anche il colpo Marianucci dall'Empoli, in attesa di capire quale sarà l'altro colpo che, con ogni probabilità, i partenopei metteranno a segno per il reparto arretrato.

