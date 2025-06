Lookman Juventus l’Atalanta ha fissato il prezzo | non partirà per meno di quella cifra! Tutti gli aggiornamenti

Il futuro di Ademola Lookman si fa sempre più interessante: l’Atalanta ha stabilito un prezzo di vendita preciso, rendendo il suo trasferimento più chiaro che mai. La Juventus e altri club sono ora in attesa di capire se potranno convincere i bergamaschi a cedere l’attaccante nigeriano, che si sta rivelando uno dei protagonisti del calciomercato. Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti su questa trattativa caldissima!

sul futuro dell'attaccante nigeriano. Intervenuto sul proprio canale YouTube Alfredo Pedullà ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di uno degli obiettivi del calciomercato Juventus: Ademola Lookman. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato l' Atalanta è sì disposta a lasciarlo partire ma non per meno di 50 milioni di euro. Sulle tracce del nigeriano, oltre ai bianconeri, da segnalare anche il Napoli.