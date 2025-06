Londa si prepara a Il Fusigno d' Estate | tre giorni di sapori musica e tradizione

indimenticabili di convivialità e tradizione. Un'occasione unica per scoprire le eccellenze del territorio, lasciarsi coinvolgere dalla vibrante atmosfera estiva e creare ricordi speciali con amici e famiglia. Preparatevi a vivere tre giorni di autentico spirito mugellano, in un calendario di eventi che unisce gusto, musica e cultura in un abbraccio di festa. Non mancate a questa celebrazione dell'estate nel cuore della Toscana!

Londa, nel cuore del Mugello, si appresta a celebrare l'arrivo dell'estate con un evento imperdibile: "Il Fusigno d'Estate". Dal 20 al 22 giugno 2025, Piazza della Repubblica si animerà con stand gastronomici che proporranno prelibatezze a base di prodotti locali, musica dal vivo e momenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Londa si prepara a "Il Fusigno d'Estate": tre giorni di sapori, musica e tradizione

